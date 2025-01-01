Руководитель администрации Свердловского района Перми готовится к отставке Александр Коротких занимал этот пост один год Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

До конца этого года свою должность покинет глава администрации Свердловского района Перми Александр Коротких. Его последним рабочим днём станет 16 декабря. Об этом сообщает близкая к краевым властям газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.

Трудовая деятельность Александра Коротких началась в прокуратуре Прикамья. Затем он занимал высокие должности в следственном отделе по Вологде, в Восточно-Сибирском управлении Следственного комитета на транспорте, а также в органах власти Вологодской области.

Как ранее писал «Новый компаньон», Александр Коротких был назначен главой администрации Свердловского района Перми в декабре 2024 года, а с июля того же года исполнял обязанности руководителя этого органа власти.

Врио руководителя районной администрации будет первый заместитель главы администрации Андрей Летов.

