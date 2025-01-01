Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Руководитель пермского Дягилевского фестиваля выступит летом в Зальцбурге Фестиваль состоится с 17 июля по 30 августа Поделиться Твитнуть

Marco Borrelli

SALZBURGER FESTSPIELE

На официальном сайте Зальцбургского фестиваля 4 декабря появилась летняя программа 2026 года. События фестиваля пройдут с 17 июля по 30 августа.

На открытии превью фестиваля — «Духовной увертюры» — 17 июля выступит Теодор Курентзис со своим европейским коллективом — оркестром и хором «Утопия». В программе концерта Miserere — произведения Дьёрдя Куртага и Арво Пярта. На фестивале 2026 года пройдёт серия концертов — посвящений Куртагу, и выступление Utopia входит в эту программу.

Как уже сообщал ранее «Новый компаньон», на фестивале будет осуществлена новая постановка «Кармен» Бизе под музыкальным руководством Курентзиса — совместный проект Utopia и бельгийской хореографической компании Peeping Tom, знакомой пермякам по Дягилевскому фестивалю 2021 года. Режиссёр и хореограф спектакля Габриэла Карризо (Peeping Tom), главные партии исполнят Асмик Григорян, Джонатан Тетельман, Кристина Мхитарян, Давиде Лучано. Премьера намечена на 26 июля, всего в рамках фестиваля планируется восемь показов. Билеты продаются по цене от 35 до 485 евро.

Теодор Курентзис сотрудничает с Зальцбургским фестивалем с 2018 года, и это сотрудничество не прерывалось даже во время пандемии ковида.

