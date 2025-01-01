Руководитель пермского Дягилевского фестиваля поставит в Зальцбурге «Кармен» Теодор Курентзис будет сотрудничать с театральной компанией Peeping Tom Поделиться Твитнуть

Зальцбургский фестиваль

В Зальцбурге подводят итоги одного из важнейших в мире фестивалей классической музыки и театра, который в 2020 году отметил 100-летие. Среди завершающих событий фестиваля 2025 года было концертное исполнение оперы Жана-Филиппа Рамо «Кастор и Поллукс». Представления состоялись 27 и 29 августа под управлением Теодора Курентзиса с участием оркестра и хора Utopia.

Теодор Курентзис ежегодно сотрудничает с Зальцбургским фестивалем с 2018 года.

Как сообщает телеграм-канал «Оперного балета», в 2026 году это сотрудничество продолжится. По информации канала, планируется постановка оперы Бизе «Кармен» под музыкальным руководством Курентзиса с участием бельгийской театральной компании Peeping Tom. В заглавной партии должна выступить сопрано Асмик Григорян.

Компания Peeping Tom известна пермским любителям театра: в 2021 году на Дягилевском фестивале в Перми, которым руководит Курентзис, эта группа выступила со спектаклем-дилогией «Пропавшая дверь/Потерянная комната» (18+).

Официально программа Зальцбургского фестиваля в 2026 году будет представлена в декабре.

