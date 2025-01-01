Алёна Бронникова Несколько самолётов прилетят в Пермь с опозданием Ещё четыре рейса вылетят из краевого центра с задержкой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несколько самолётов прилетят в Пермь 5 декабря с опозданием. Задерживается прилёт четырёх авиарейсов. Кроме того, вылеты четырёх рейсов из Перми также задержаны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Самолёт авиакомпании «Азимут» по маршруту Махачкала—Пермь (№ A4 4027) совершит посадку в аэропорту назначения не в 14:25 по расписанию, а в 17:10. Самолёт «ЮВТ Аэро» из Горно-Алтайска (№ ЮВ 256) приземлится в Перми в 17:35, вместо 14:40.

С задержкой почти на 1,5 часа в столицу Прикамья прилетит самолёт «Руслайн» из Ярославля. Рейс № 7R 850 должен был приземлиться в 22:00, однако прилёт отложен до 23:20. В связи с этим задерживается обратный рейс маршрута № 7R 849 — вместо 22:50 он вылетит в 00:00.

Самолёт «ЮВТ Аэро» вылетит из Перми в Самару рейсом № ЮВ 245 с опозданием на два часа. В расписании вылет стоит на 15:40, расчётное время указано — 17:40. Задержится и обратный рейс — № ЮВ 246, вместо 19:00 он прибудет в Пермь в 20:30.

Также в пермском аэропорту задерживаются вылеты рейсов № А4 6018 в Минеральные Воды (почти на три часа) и № ЮВ 542 в Казань (на один час). В Минводы самолёт «Азимута» из Перми должен был вылететь в 15:25, но время перенесли на 18:15, начало регистрации ожидается в 16:15, посадка на борт — в 17:35. В столицу Татарстана самолёт «ЮВТ Аэро» вылетит вместо 19:50 в 21:00, регистрация начнётся в 20:00, посадка на борт — в 20:20.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми задержка прилёта самолёта из Шарм-эш-Шейха 2 декабря составила семь часов. Пермякам, собиравшимся полететь на отдых, также пришлось ждать свой рейс в Египет около семи часов.

