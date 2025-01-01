Алёна Бронникова Самолёт из Египта в Пермь прилетит с задержкой почти на семь часов Задерживается также обратный рейс Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт из Шарм-эш-Шейха (Египет) прилетит в Пермь 2 декабря с задержкой почти на семь часов. Об этом свидетельствует онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино.

Согласно информации, рейс № U6 1514 сообщением Шарм-эш-Шейх—Пермь авиакомпании Ural Airlines по расписанию должен был прилететь в 12:00, однако расчётное время перенесли на 18:55.

Кроме того, задерживается обратный рейс № U6 1513 — из Перми в Египет. Время вылета перенесли с 13:15 по расписанию на 20:10. Ожидается, что регистрация начнётся в 17:10, посадка на борт — в 19:31. Перевозка осуществляется Airbus A321.

Ранее «Новый компаньон» писал, что две египетские авиакомпании (Sky Vision Airlines и Air Cairo) прекратили чартерные рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх. В данный момент перелёты из столицы Прикамья в Египет осуществляют российские авиакомпании «Россия», Nordwind Airlines, «Уральские авиалинии» и египетская «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз».

