Алёна Бронникова Ещё одна египетская авиакомпания завершила чартерные перевозки из Перми Полётная программа Air Cairo была запланирована до конца октября

Алёна Бронникова

Ещё одна египетская авиакомпания прекратила чартерные рейсы из Перми. Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, Air Cairo завершил перевозки в Шарм-эш-Шейх. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Air Cairo осуществлял перевозки с июля, полётная программа была запланирована до конца октября. Работа была организована с туроператором Fun&Sun, который сейчас использует на данном маршруте суда «Уральских авиалиний».

В данный момент авиаперевозки из Перми в Шар-эш-Шейх осуществляют российские авиакомпании «Россия», Nordwind Airlines, «Уральские авиалинии» и египетская «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз».

В октябре по данному маршруту прекратила перевозки египетская авиакомпания Sky Vision Airlines. Вместо неё в Шарм-эш-Шейх начал летать Nordwind Airlines, задействовав более крупный самолет Airbus A330.

