Египетский перевозчик снят с рейсов из Перми в Шарм-эль-Шейх Решение принял туроператор

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Sky Vision Airlines, египетский авиаперевозчик, приостановил выполнение чартерных рейсов из Перми в Шарм-эль-Шейх. Как следует из информации, представленной в расписании пермского аэропорта, Sky Vision Airlines намеревалась осуществлять полеты с 20 сентября по 23 октября.

По информации источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», знакомого с ситуацией на туристическом рынке Пермского края, туроператор, организующий рейсы в Шарм-эль-Шейх, принял решение о замене авиакомпании. В текущем расписании аэропорта Перми вместо египетской компании указана российская авиакомпания Nordwind.

В отличие от Sky Vision Airlines, использовавшей Boeing 737, новый авиаперевозчик задействовал более крупный самолет — Airbus A330. Рейсы выполняются еженедельно по субботам, ближайший вылет запланирован на 18 октября. Программа полетов Nordwind заявлена в расписании аэропорта до конца февраля.

