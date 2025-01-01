Пермяки могут отправить письма Деду Морозу в трёх городских парках Почтовые ящики установили рядом с новогодними ёлками Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В трёх парках Перми установили почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу. Послания можно будет отправить в парке Кировского района «Счастье есть», парке Орджоникидзевского района им. Чехова и в саду им. Миндовского в Индустриальном районе.

«Все письма из почтовых ящиков отправятся прямиком в резиденцию Деда Мороза. Каждое послание будет бережно доставлено, даже если отправитель забудет указать на конверте верный адрес дома Деда Мороза в Великом Устюге — ведь все сотрудники почты знают, где живёт Дед Мороз», — отметили в администрации Перми.

Новогодняя почта будет работать в течение всего декабря и всех новогодних каникул. Ящики установили рядом с новогодними ёлками.

Ранее сообщалось, что в Перми приступили к монтажу двух новогодних ёлок. Церемония зажигания огней на ёлке в саду им. Миндовского состоится 13 декабря.

