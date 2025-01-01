Заведующим филиала больницы в Прикамье назначен Михаил Лянгазов Его общий стаж работы в медицине — около 12 лет Поделиться Твитнуть

филиал краевой больницы им. Вагнера в Александровском округе

В филиале краевой больницы им. Вагнера в Александровском округе назначен новый заведующий. Приказ о назначении на должность Михаила Лянгазова подписала и.о. главного врача Арина Дутова 24 ноября 2025 года. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

Уточняется, что новому руководителю филиала 37 лет, его общий стаж работы в сфере медицины составляет около 12 лет. Получил образование на лечебном факультете ПГМУ. Работал врачом анестезиологом-реаниматологом в перинатальном центре, онкологическом диспансере; был заместителем главврача Пермской городской клинической больницы №1, Пермской центральной районной больницы.

«Уважаемый Михаил Петрович, поздравляем с новым этапом Вашей жизни! Желаем мудрости в принятии решений, сплочённого коллектива и уважения коллег!» — написано в сообщении.

Ранее «Новый компаньон» писал, что со 2 октября Арина Дутова приступила к исполнению обязанностей главного врача краевой больницы им. Вагнера, расположенной в Березниках.

