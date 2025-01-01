Пермяков предупредили о новой финансовой пирамиде Мошенники предлагают вложиться в создание маркетплейса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Пермского края предупредили о появлении финансовой пирамиды, замаскированной под иностранный маркетплейс. По информации пресс-службы отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, мошенники от имени компании «Хуагэ» предлагают вложиться в создание площадки, где будет продаваться уникальная косметика из Китая.

Организаторы зарегистрировали в России компанию с китайским названием ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» и запустили рекламную кампанию о создании маркетплейса Lemon Mall (или «Лимон молл»). По словам администраторов каналов, компания входит в крупную иностранную корпорацию с несколькими заводами в Китае по производству более тысячи видов косметической продукции.

«Проект строится на принципах сетевого маркетинга. Все желающие могут заранее приобрести карту маркетплейса ценой от 200 до 1 тыс. долл. США и после запуска проекта набрать на эту сумму косметических продуктов по заводским ценам. Кроме того, покупка карты засчитывается как инвестиция в проект, так что её владельцу гарантируются ежегодные дивиденды из прибыли компании. А если человек привлечёт в проект других участников, то получит дополнительный бонус — от 20 до 60% от вложенной ими суммы (реферальный бонус)», — рассказали в ЦБ.

Таким образом, проект складывается в типичную схему финансовой пирамиды. При этом компания не заключает никаких договоров с вкладчиками и не ведёт заявленной инвестиционной деятельности. Контакты, кроме аккаунтов в telegram, отсутствуют. Банк России внёс сведения об ООО в список организаций с признаками нелегальной деятельности.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Банк России в Пермском крае обнаружил 16 чёрных кредиторов и две финансовые пирамиды. Количество нелегальных финансовых компаний выросло на 38%.

