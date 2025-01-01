С начала года Банк России в Пермском крае обнаружил 16 чёрных кредиторов Также в регионе работали две финансовые пирамиды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с января по сентябрь 2025 года Банк России обнаружил 18 нелегальных финансовых компаний. Как сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, из общего числа нелегалов 16 оказались чёрными кредиторами, остальные две компании — это финансовые пирамиды.

Если сравнить значения с тем же периодом прошлого года, то количество нелегальных финансовых компаний выросло на 38%.

Управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков пояснил, что чёрные кредиторы выдают незаконные займы. В основном такие организации маскируются под ломбарды и не регулируются Центробанком. Те, кто к ним обращается, могут остаться без залогового имущества, переплатить при выкупе и погашении задолженности из-за высоких процентных ставок.

Кроме того, организация с признаками финансовой пирамиды — это проекты, которые предлагают вложить деньги под большие проценты в недвижимость, криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью. В Отделении Банка России по Пермскому краю предупредили, что участие в таких проектах оборачивается потерей крупных сумм.

