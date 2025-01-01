Подпорную стену у сползающих в овраг домов в Перми достроят к концу года Специалисты ведут геотехнический мониторинг Поделиться Твитнуть

Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями подпорной стены у сползающего в овраг дома по ул. Ивановской, 19 в Перми завершат в этом году. Об этом мэр Эдуард Соснин рассказал по итогам приёма граждан в Штабе общественной поддержки.

Он отметил, что жители дома по ул. Чехова, 4, расположенного у р. Ивы, переживают за здание и просят не допустить размывания или сползания грунта. Для предупреждения проблемы власти ведут масштабные работы вдоль домов по улицам Ивановской, 19 и КИМ, 5 и 7, а также ул. Чехова, 2, 4, 6, 8 и 10.

«У дома по ул. Ивановской, 19 построена подпорная стена, и сейчас активно строится ливневая канализация с очистными сооружениями. Все эти работы планируем завершить до конца года. Постоянно ведётся геотехнический мониторинг — специалисты наблюдают за грунтом и фундаментом», — написал глава города в соцсетях.

В феврале «Новый компаньон» сообщал, что мэрия Перми выбрала подрядчика на выполнение инженерных изысканий и строительства противооползневого сооружения в районе жилых домов по улицам КИМ, Ивановской и Чехова. ООО «Трансстройинжиниринг-Пермь» согласилось выполнить работы за 32,1 млн руб.

Противооползневые сооружения в Мотовилихинском районе, возле домов по ул. КИМ, 5 и 7, Ивановской, 19 и Чехова, 2, 4, 6, 8, 10, стоящих у Ивы, начали строить ещё в 2019 году. В январе 2022 года объект из двух подпорных сооружений был введён в эксплуатацию. В рамках нового муниципального контракта реализуются второй и третий этапы работ, включающие строительство ливневой канализации и локально-очистных сооружений.

