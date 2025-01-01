В Перми за 32 млн рублей продолжат возведение подпорных сооружений в Мотовилихе Стенки у сползающих в лог домов были построены в 2022 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми в конце января выбрала подрядчика на выполнение инженерных изысканий и строительства противооползневого сооружения в районе жилых домов по улицам КИМ, Ивановской и Чехова. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Победителем закупки стало ООО «Трансстройинжиниринг-Пермь». Контракт заключён по начальной (максимальной) цене — 32,1 млн руб. Завершить все работы необходимо до 1 ноября.

В Перми на протяжении нескольких лет ведётся работа по профилактике обрушения домов, стоящих на склонах. Противооползневые сооружения в Мотовилихинском районе, возле домов по ул. КИМ, 5 и 7, Ивановской, 19 и Чехова, 2, 4, 6, 8, 10, стоящих у р. Ивы, начали строить ещё в 2019 году. Подрядчик ООО «Строй Приоритет» выполнил работы за 55,3 млн руб. В январе 2022 года объект из двух подпорных сооружений был введён в эксплуатацию.

В управлении капитального строительства администрации Перми «Новому компаньону» пояснили, что в рамках нового муниципального контракта, который был заключён 31 января 2025 года, будут реализованы второй и третий этапы строительства противооползневого сооружения. Они включают в себя строительство ливневой канализации и локально-очистных сооружений.

ООО «Трансстройинжиниринг-Пермь» также выполнило в 2023 году работы по строительству в Перми подпорной стенки у «сползающего» в Егошиху дома по ул. Шатрова, 35. Её длина составила 60,5 м, высота — 3,5 м.

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