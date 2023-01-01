У «сползающего» в Егошиху дома достроили подпорную стенку Поделиться Твитнуть

На ул. Льва Шатрова в Перми завершено строительство подпорной стенки длиной 60,5 м и противопожарного проезда, что укрепило склон Егошихи и обеспечило безопасность жильцов дома № 35. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на управление капитального строительства администрации Перми.

Работы выполнены подрядчиком ООО «Трансстройинжиниринг-Пермь». Исполнитель также проводит геотехнический мониторинг состояния здания и почвы. Установлены геодезические знаки на цоколе дома, на подпорной стенке и на откосе грунта — всего 28 шт.

Напомним, «Новый компаньон» писал, что о «сползании» дома в лог стало известно ещё в 2017 году. По иску прокуратуры и решению суда мэрию обязали ликвидировать аварийную ситуацию к концу 2020 года. За срыв сроков администрация была оштрафована.

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