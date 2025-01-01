Контролёры выявили в общественном транспорте Перми 51 безбилетника за один рейд Проверка проводилась в Кировском районе города Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В утренний час пик 4 декабря контролёры МКУ «Гортранс» провели усиленную проверку в Кировском районе Перми. По результатам проверок автобусов №15, 39, 60, 64, 65 и 80 на остановке «Кинотеатр «Экран» был выявлен 51 безбилетный пассажир.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в отношении всех безбилетников были составлены акты. Для установления личности и последующего привлечения к ответственности тех, кто не предоставил контролёрам паспорт для составления акта, были вызваны правоохранительные органы.

В целом с начала декабря в общественном транспорте Перми по результатам усиленных рейдов выявлено около 200 безбилетников.

Как ранее писал «Новый компаньон», за первые три квартала этого года в столице Прикамья оштрафовали 15 800 пассажиров, которые не оплачивали проезд. Они заплатили в бюджет 35 млн руб. в виде штрафов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.