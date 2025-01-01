Более 80% жителей Пермского края вовремя оплатили налоги Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Глава краевого управления ФНС России Наталья Гурова в своём телеграм-канале сообщила, что более 80% жителей Пермского края оплатили имущественные налоги вовремя, до 1 декабря.

Она отметила, что тенденция, когда большинство прикамцев ответственно подходят к уплате налогов, наблюдается уже не первый год.

«Если вы читаете этот пост и с лёгкой паникой думаете: «Я забыл, что делать?», то не надо паники. Самое время зайти в личный кабинет налогоплательщика, проверить начисления и оплатить их. После чего вы сможете с уверенностью сказать: «Я тоже справился!». Благодарю всех жителей! Спасибо, что платите налоги вовремя!» — добавила Наталья Гурова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сумма начисленных имущественных налогов в Прикамье за год составила 6,7 млрд руб.

Напомним, если налог на имущество уплачен до 1 декабря, с 2 декабря появится задолженность. За каждый день просрочки начисляются пени. При длительном уклонении от выполнения налоговых обязательств, помимо пеней, может быть наложен штраф (до 40% от суммы долга).

Налоговая служба имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Судебные приставы могут инициировать арест банковских счетов, ограничить выезд за границу, если сумма долга превышает 30 тыс. руб. В некоторых случаях возможны арест и продажа имущества должника.

