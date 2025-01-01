Сумма начисленных имущественных налогов в Прикамье за год составила 6,7 млрд рублей Самому пожилому налогоплательщику региона исполнилось 102 года Поделиться Твитнуть

По итогам 2024 года жителям Пермского края начислили 6,7 млрд руб. в виде имущественных налогов. Эту информацию в своём телеграм-канале глава краевого управления ФНС России Наталья Гурова.

Всего за прошлый год налогоплательщикам было разослано 1,191 млн сводных налоговых уведомлений. В базе данных налоговой службы учтено 876 тыс. земельных участков, 940 тыс. квартир и комнат, а также 386 тыс. индивидуальных жилых домов. Интересно, что самому пожилому налогоплательщику в Пермском крае исполнилось 102 года.

Наталья Гурова также напомнила, что последний срок уплаты имущественных налогов, включая НДФЛ, установлен на 1 декабря 2025 года.

