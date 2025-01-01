Директор ИТ-компании из Перми оштрафован за долг в 9 млн рублей перед налоговой Речь идёт об Артёме Зайцеве Поделиться Твитнуть

Суд признал генерального директора пермской коммерческой организации виновным в сокрытии налогов на сумму более 9 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю. Как сообщает «КоммерсантЪ Прикамье» со ссылкой на краевую прокуратуру, речь идёт о директоре IT-компании «Гет-Нэт» Артеме Зайцеве.

Следствие и налоговые органы установили, что руководитель компании, которая оказывает информационные и телекоммуникационные услуги, с сентября 2023 года по июль 2024 года потратил более 9 млн руб. в своих интересах. Отмечается, что Зайцев знал о долге.

Ленинский райсуд наложил арест на имущество мужчины по ходатайству следствия. Виновный оштрафован.

Напомним, в конце года фирма накопила долг перед бюджетом в размере 28 млн руб., а в летние месяцы 2024 года эта сумма составляла 23 млн руб. Осознавая наличие задолженности у своей компании, Зайцев предложил деловым партнерам переводить средства на счёт ООО «Козинейшн». Таким образом, была создана схема, при которой финансы, предназначенные для «Гет-Нэт», уходили на другую организацию.

В апреле 2024 года Зайцев и его сообщники были признаны виновными в незаконном обороте платежных средств. Следствие установило, что преступники предоставляли заинтересованным лицам данные банковских карт Visa и MasterCard, выпущенных иностранными банками, такими как Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. Это позволяло проводить платежи без согласия законных владельцев счетов. Летом текущего года Зайцев был выпущен на свободу условно-досрочно.

