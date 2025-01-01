В Перми начался суд над хакером по обвинению в уклонении от уплаты налогов Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела против предпринимателя Артёма Зайцева. Как пишет Properm.ru, он обвиняется в нарушении обязанностей, возложенных на налогового агента (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ). По утверждению государственного обвинителя, правонарушение было совершено Зайцевым в период его руководства компанией ООО «Гет-Нэт».

В конце года фирма накопила долг перед бюджетом в размере 28 млн руб., а в летние месяцы 2024 года эта сумма составляла 23 млн руб. Осознавая наличие задолженности у своей компании, Зайцев предложил деловым партнерам переводить средства на счёт ООО «Козинейшн». Таким образом, была создана схема, при которой финансы, предназначенные для «Гет-Нэт», уходили на другую организацию.

В апреле 2024 года Зайцев и его сообщники были признаны виновными в незаконном обороте платежных средств. Следствие установило, что преступники предоставляли заинтересованным лицам данные банковских карт Visa и MasterCard, выпущенных иностранными банками, такими как Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. Это позволяло проводить платежи без согласия законных владельцев счетов. Летом текущего года Зайцев был выпущен на свободу условно-досрочно.

