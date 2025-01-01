В четырёх городах Прикамья временно отключат радио и телевидение Ограничения продлятся три дня Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

На неделе с 8 по 14 декабря в ряде городов Пермского края планируются кратковременные отключения средств телерадиовещания. Об этом проинформировал Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Сообщается, что в Чайковском в период с 12:00 до 18:00 (по местному времени) понедельника, 8 декабря, ограничат вещание Радио России. Ограничения, связанные с этой радистанцией, затронут и Красновишерск во вторник, 9 декабря, с 14:00 до 16:00, а также п. Октябрьский (с 12 до 14 дня 12 декабря).

Ограничения на вещание цифрового пакета РТРС-2 коснутся и Очёр в пятницу, 12 декабря. Трансляцию отключат на два часа в период с 12:00 до 14:00 по местному времени.

Напомним, последние отключения средств телерадиовещания были в конце ноября.

