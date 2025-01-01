В четырёх городах Прикамья временно отключат радио и телевидение Ограничения продлятся два дня Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В конце ноября этого года в ряде городов Пермского края планируются кратковременные отключения средств телерадиовещания. Об этом проинформировал Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Сообщается, что в п. Октябрьский в период с 10:00 до 18:00 вторника, 25 ноября, на один час отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

В Соликамске также на один час (с 10:00 до 17:00) будет прекращено вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

Ограничения на вещание цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России затронут и Кунгур в четверг, 27 ноября. Трансляцию отключат на два часа в период с 09:00 до 18:00 по местному времени.

В тот же день с отключениями цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Вести FM, Маяк столкнутся жители Березников. Вещание будет недоступно один час, с 10:00 до 17:00.

