Дефицит рабочего персонала в ПФО сильнее всего наблюдается в Пермском крае На одно предложение приходится менее трёх резюме

Константин Долгановский

В Пермском крае среди регионов Приволжского федерального округа по итогам 11 месяцев 2025 года наблюдается самый высокий дефицит рабочего персонала. По данным hh.ru, на одно предложение от работодателя приходится всего 2,1 резюме соискателей.

Сильный дефицит также зафиксирован в Саратовской области, где на вакансию приходится 2,3 резюме и Пензенской области — 3,7. Наиболее благоприятная конкуренция отмечается в Татарстане (6,1) и Самарской области (5,9).

Фото: пресс-служба hh.ru в ПФО

В целом за 2025 год работодатели разместили на платформе 453,7 тыс. вакансий для рабочих в ПФО. Лидером по спросу стала Башкирия — на неё приходится 16% от общего объёма предложений, в топ-3 также вошли Татарстан — 14% и Пермский край — 12%, или 54,2 тыс. предложений.

По уровню зарплат, предлагаемых в вакансиях рабочему персоналу Пермский край в ПФО занял четвёртую строчку. Самые высокие зарплаты в Башкортостане — 138,6 тыс. руб. и Оренбургской области — 129,3 тыс. руб. В Прикамье медиана зарплат составила 102,3 тыс. руб. (+17% к 2024 году). Самые низкие предложения — в Марий Эл (87,2 тыс. руб.) и Самарской области (87,4 тыс. руб.).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в общероссийском рейтинге перспективных регионов для трудоустройства Прикамье заняло 25 место. По итогам третьего квартала 2025 года регион показал устойчивость в условиях умеренной конкуренции на рынке и низкой безработицы. Медианная зарплата сложилась в 72,8 тыс. руб. при прожиточном минимуме 16,3 тыс. руб.

