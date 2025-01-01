Прикамье заняло 25 место в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства Большая часть соискателей находит работу в регионе Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

В общероссийском рейтинге перспективных регионов для трудоустройства Прикамье заняло 25 место. По итогам третьего квартала 2025 года, сообщает hh.ru, Пермский край демонстрирует устойчивость в условиях умеренной конкуренции на рынке и низкой безработицы (1,8%). На одну вакансию приходится 5,8 резюме.

Медианная зарплата сложилась в 72,8 тыс. руб. при прожиточном минимуме 16,3 тыс. руб. Доля соискателей, которые ищут работу в других регионах, составляет всего 6,6%. Аналитики присвоили региону 63,5 балла.

Лидерами рейтинга оказались Татарстан — 68 баллов, Забайкальский край — 67,6 балла, Амурская область — 67,3 балла, Башкортостан — 67,2 балла и Тамбовская область — 67 баллов. Самые низкие баллы из 78 регионов набрали Камчатский край — 53,7, Ненецкий АО — 54 и Мурманская область — 54,9. Москва заняла 31 место с 63,1 балла, Санкт-Петербург — 23 место с 63,9 балла, Свердловская область — 19 место с 64,4 балла.

Как сообщают эксперты, рейтинг показал, что соискатели выбирают регионы, предлагающие не максимальные зарплаты в абсолютном выражении, а их удачное сочетание с низкой стоимостью жизни, социальной стабильностью и низким уровнем безработицы.

Так, самые высокие медианы зарплаты отмечены в Ямало-Ненецком АО — 128,7 тыс. руб. (66,8 балла), в Магаданской области — 122,5 тыс. руб. (61,2 балла) и Забайкальском крае — 112,8 тыс. руб. (67,6 балла). Самый высокий прожиточный минимум — в Камчатском крае (31,2 тыс. руб.), Магаданской области (30,8 тыс. руб.) и Ненецком АО (29,4 тыс. руб.).

Ранее «Новый компаньон» писал, что жители Пермского края стали проявлять повышенный интерес к подработке в сфере клининга. Количество запросов на такие вакансии выросло на 18%, а число доступных предложений увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом.

