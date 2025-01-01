Жители Пермского края всё чаще ищут подработку в клининге и доставке Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

По данным «Авито», жители Пермского края стали проявлять повышенный интерес к подработке в сфере клининга. Количество запросов на такие вакансии выросло на 18%, а число доступных предложений увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет газета «Пятница».

Также наблюдается активное развитие сектора доставки и логистики: количество предложений в этой области возросло на 14%, а интерес со стороны жителей региона увеличился на 17%.

Аналитики платформы считают, что это делает Пермский край одним из наиболее стабильных регионов по спросу на частичную занятость.

Среди регионов Приволжского федерального округа лидирует Ульяновская область, где число предложений подработки увеличилось на 77%, а интерес со стороны исполнителей вырос в 1,5 раза за год. Значительный прирост демонстрирует и Башкортостан, где количество вакансий в сфере подработки возросло на 30%, а интерес к ним со стороны жителей региона увеличился в 2,1 раза.

По информации «Авито Работы», жители ПФО всё чаще предпочитают вечерние подработки в сферах клининга, доставки и логистики. Это объясняется гибким графиком и возможностью совмещать дополнительный доход с основной работой или учёбой.

