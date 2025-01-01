В Пермском крае с начала года обнаружено 950 тонн небезопасных семян Они не прошли проверку на качество Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

С 1 января по 3 декабря 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю при анализе данных ФГИС «Семеноводство» обнаружило 23 нарушения требований закона при посеве 950 т семян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что организации, выращивающие сельскохозяйственные культуры в регионе, высеяли семена, не прошедшие проверку по сортовым и посевным качествам.

В частности, ООО «Малосивинский» в 2025 году использовало для посева пять партий семян зерновых культур весом 155 т. На них не было документов с показателями качеств семян. Это говорит о нарушении закона о семеноводстве. Управление отправило организации предостережение.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 19 ноября этого года провело внеплановую проверку ООО «Дуброво-Агро». Оказалось, что агропредприятие хранит и реализует зерно с нарушениями.

