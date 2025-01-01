На агропредприятии Прикамья нашли нарушения при хранении зерна У компании отозвана декларация о соответствии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 19 ноября этого года провело внеплановую проверку ООО «Дуброво-Агро». Оказалось, что агропредприятие хранит и реализует зерно с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в зернохранилище не измерялась температура и влажность, не проверялись показатели заражённости вредителями, цвет зерна и посторонние запахи. Кроме того, на предприятии нашли недостоверное декларирование зерна.

Всё это говорит о нарушении ФЗ «О техническом регулировании» и технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Сотрудники Управления составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43. КоАП РФ и отозвали декларацию о соответствии.

В целом с начала года Управление Россельхознадзора отозвало три декларации о соответствии.

