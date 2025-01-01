Пермь вошла в топ-3 по числу автобусов особо большого класса В этом году их количество выросло до 109 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году количество автобусов большого класса в Перми достигло 109. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА» со ссылкой на городской департамент транспорта.

Глава дептранса Анатолий Путин отметил, что Пермь вошла в тройку лучших городов по числу таких машин в автопарках.

На данный момент автобусы особо большого класса работают на маршрутах №1, 14, 15, 27, 50 и 53. Эти маршруты были выбраны после анализа пассажиропотока и дорожных условий.

В департаменте транспорта подчеркнули, что введение таких автобусов значительно увеличило пропускную способность маршрутов и снизило дефицит водителей. В будущем планируется расширить использование автобусов большого класса на другие маршруты с высокой загрузкой.

Ранее «Новый компаньон» писал, что до конца года на маршруты Перми выйдут 59 автобусов большого и особо большого классов.

