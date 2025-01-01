До конца года на маршруты Перми выйдут 59 автобусов большого и особо большого классов Новые контракты заключены с перевозчиками по 41 автобусному маршруту Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы впервые провели «Час депутата», посвящённый развитию общественного транспорта краевой столицы, в выездном формате. Они проехали в автобусе большого класса, чтобы оценить состояние современной транспортной системы города, и посетили автобусное депо на ул. Куйбышева.

По данным администрации Перми, в 2025 году заключены пятилетние контракты с перевозчиками по 41 автобусному маршруту. Повышены требования к качеству систем оплаты проезда, безопасности, климатическому оборудованию транспорта и сроку эксплуатации автобусов — он сокращён с семи до пяти лет. Обновляется подвижной состав. В этом году на линии начали работать 383 автобуса, включая 109 машин особо большого класса, до конца года выйдут ещё 59 автобусов большого и особо большого класса. По запуску автобусов-«гармошек» Пермь становится лидером среди городов (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга). Такое обновление стало возможно благодаря участию Перми в реализации нацпроектов и личной поддержке губернатора Дмитрия Махонина.

Также во время выездного мероприятия депутатам представили все возможные формы оплаты проезда и отметили контроль: на наиболее «безбилетных» маршрутах регулярно проходят рейды, в рамках новых контрактов устанавливаются кнопки вызова Росгвардии. За I полугодие 2025 года доля безбилетных пассажиров снизилась на 3,9%.

Ещё одной темой стали «умные» остановки. До конца года их количество в городе достигнет 168, в 2026 году количество павильонов, оснащенных сервисами, увеличится до 267, к 2027 году — до 307.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Вопросы развития общественного транспорта находятся на особом контроле депутатского корпуса. Пермь уже несколько лет звучит в федеральных рейтингах качества общественного транспорта. По итогам 2024 года нас признали лидерами по развитию интеллектуальной зрелости транспортной системы. В 2023 году Пермь замыкала тройку лидеров рейтинга городов России с лучшим общественным транспортом. Конечно, нам ещё есть над чем работать. Это и сбалансированность экономики отрасли, и снижение доли безбилетников.

