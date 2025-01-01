В Прикамье закончились поиски нуждающегося в медпомощи 77-летнего пенсионера Его нашли живым Поделиться Твитнуть

Фото: Поисковый отряд «Регион59 – поиск пропавших людей»

В Лысьве Пермского края нашли живым 77-летнего пенсионера, который исчез 1 декабря 2025 года. Как стало известно сайту perm.aif.ru, мужчина прежде работал психотерапевтом.

Ранее сообщалось, что пенсионер нуждался в медицинской помощи. Волонтёры говорили, что мужчина ушёл из дома по ул. Металлистов и пропал. Ориентировка с описанием и приметами пенсионера появилась на следующий день, 2 декабря.

В среду, 3 декабря, поисковый отряд «Регион59» выложил новую информацию и сообщил, что поиски остановлены. Психотерапевта нашли живым.

В сообществе поискового отряда не уточнили обстоятельства, при которых нашли мужчину, и попросили снять репосты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в реке Гайва 3 декабря водолазы службы спасения Перми обнаружили тело девушки. Как выяснилось, она пропала без вести в конце ноября. При осмотре тела признаков насильственной смерти не установлено.

