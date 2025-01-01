В Перми нашли мёртвой пропавшую 17-летнюю девушку Несколько дней её искали полиция и волонтёры Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В реке Гайва 3 декабря водолазы службы спасения Перми обнаружили тело девушки. Как выяснилось, она пропала без вести в конце ноября. При осмотре тела признаков насильственной смерти не установлено. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, 17-летняя девушка ушла из дома вечером 27 ноября, и с тех пор её местонахождение было неизвестно.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», несколько суток 17-летнюю девушку, которая ушла из дома в Орджоникидзевском районе, искали полиция и волонтёры.

