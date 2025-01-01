Пропавшую в Перми 17-летнюю девушку ищут пятые сутки Последний раз её видели 27 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Поисковый отряд имени Ирины Бухановой" ВКонтакте

В Перми пятые сутки ищут 17-летнюю Викторию Голубцову, которая ушла из дома 27 ноября около 20 часов. С тех пор её местонахождение неизвестно. Ориентировку в соцсетях разместили волонтёры региональных поисковых отрядов.

«Внимание! Пропала Голубцова Виктория Александровна, 17 лет. 27 ноября 2025 года в 20:00 ушла из дома (Пермь, Орджоникидзевский р-н, ул. Кабельщиков), с тех пор местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Пропавшая имеет худощавое телосложение, рост 155 см, светло-русые волосы и светло-серые глаза. Среди особых примет — шрамы на брови и на щеке. Из дома уходила в бежевом пальто, чёрных платке, брюках и ботинках, с собой у неё была сумка со значками.

Информацию о возможном местонахождении девушки волонтёры просят сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

