В минздраве Прикамья заявили о снижении числа заражений ВИЧ-инфекцией в регионе С начала года количество новых случаев снизилось на 4,3%

Константин Долгановский

За первые 11 месяцев 2025 года в Пермском крае зафиксировано снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции на 4,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

В ведомстве пояснили, что среди вновь выявленных инфицированных 52,3% составляют мужчины, а 47,7% — женщины. Преобладающим путем передачи ВИЧ остается половой: 87% случаев заражения произошло через сексуальные контакты.

Внутривенное употребление наркотических веществ стало причиной 11,4% новых заражений. Также отмечается снижение смертности, связанной с ВИЧ-инфекцией, на 10,3%.

Как ранее писал «Новый компаньон», Челябинск и Пермь оказались в перечне городов, в которых зафиксировано активное распространение ВИЧ-инфекции. В общей сложности в 34 субъектах РФ показатели заболеваемости вирусом иммунодефицита человека превысили общенациональный уровень. Такие данные представил портал «Если быть точным».

