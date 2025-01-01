Пермь и Челябинск оказались в списке городов с высоким уровнем ВИЧ Сложная ситуация с заболеванием наблюдается в 34 регионах России Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Челябинск и Пермь вошли в перечень городов, где зафиксировано активное распространение ВИЧ-инфекции. В общей сложности в 34 субъектах РФ показатели заболеваемости вирусом иммунодефицита человека превысили общенациональный уровень. Анализ, приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, отмечаемому ежегодно 1 декабря, был подготовлен инициативой «Если быть точным».

Согласно информации, опубликованной в «Ведомостях» со ссылкой на это исследование, наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Кемеровской, Томской и Челябинской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. В число регионов с напряжённой эпидемиологической ситуацией авторы проекта также включили Ленинградскую область, Республику Коми, Иркутскую область, Пермский край и Чукотский АО.

Оценка регионов проводилась с использованием данных, предоставленных Минздравом и Роспотребнадзором. При этом принимались во внимание такие критерии, как уровень вновь выявленных случаев ВИЧ в расчёте на 10 тыс. протестированных, доля беременных с положительным ВИЧ-статусом относительно общего числа завершённых беременностей и охват пациентов антиретровирусной терапией.





