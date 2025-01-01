«Лента» проиграла суд за логотип пермской сети «Семья» Суд встал на сторону «Купера» Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Суд по интеллектуальным правам вынес решение по спору между федеральным ретейлером «Лента», выкупившим в 2021 году пермскую сеть «Семья», и структурой сервиса доставки «Купер» ООО «Инстамарт сервис». Обе компании претендовали на право использования логотипа «Семьи».

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», суд встал на сторону «Инстамарт сервис». Компания доказала, что логотип фактически не используется «Лентой», и потребовала досрочно прекратить по этой причине правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов «Семья», за исключением действий, связанных с демонстрацией и продвижением товаров и рекламой.

Напомним, «Лента» приобрела «Семью», контролировавшуюся ранее ГК «ЭКС» Олега Чиркунова, за 2,45 млрд руб. В результате сделки «Лента» получила контроль над субхолдингом «Семья Ритейл», включая торговую сеть, кондитерское производство «Восторг», сеть гастробаров «Киты еды» и логистический центр «Семья-Логистика». Логотип «Семьи» с 2015 года представляет собой "зелёного человечка".

В суд «Инстамарт Сервис» обратился в июне 2025 года. Ранее «Лента» обратилась в Роспатент с просьбой прекратить охрану нескольких товарных знаков «Купера», содержащих изображение зелёного человечка, из-за сходства с логотипом «Семьи». В июле были введены обеспечительные меры в отношении логотипа в виде запрета Роспатенту производить с ним любые действия.

Кроме того, к спору подключилась ФАС, возбудившая в октябре антимонопольное дело в отношении онлайн-ретейлера, касающееся недобросовестной конкуренции. «Инстамарт Сервис» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском к ФАС, рассмотрение назначено на 21 января 2026 года.

