Товарный знак пермской сети «Семья» попал под обеспечительные меры Их ввёл суд по интеллектуальным правам Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Суд по интеллектуальным правам ввёл обеспечительные меры в отношении товарного знака «Семьи», запретив Роспатенту любые действия с логотипом, принадлежавшим ранее сети магазинов «Семья». Об этом сообщило «Эхо Перми».

Ограничения стали следствием спора между «Инстамарт Сервис» (структура сервиса доставки «Купер») и «Лентой» относительно прав на бренд «Семьи».

В начале июня 2025 года «Инстамарт Сервис» подал иск в Суд по интеллектуальным правам против «Ленты», требуя досрочного прекращения действия охраны товарного знака «Сеть магазинов «Семья» из-за его неиспользования.

Ранее «Лента» также обратилась в Роспатент с просьбой прекратить охрану нескольких товарных знаков «Купера», содержащих изображение зеленого человечка. «Лента» утверждает, что этот товарный знак схож с логотипом «Семьи», который принадлежит ритейлеру с 2021 года. Похожее изображение появилось в айдентике «Купера» после ребрендинга в 2024 году.

Напомним, что в конце августа 2021 года «Лента» приобрела пермского ритейлера «Семья» за 2,45 млрд руб. Ранее «Семья» контролировалась ГК «ЭКС» Олега Чиркунова. В результате сделки «Лента» получила контроль над субхолдингом «Семья Ритейл», включая торговую сеть, кондитерское производство «Восторг», сеть гастробаров «Киты еды» и логистический центр «Семья-Логистика». Логотип «Семьи» с 2015 года представляет собой зеленого человечка.

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