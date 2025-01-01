В черте города в Пермском крае заметили свежие следы медведя Жителям рекомендуют не гулять в тёмное время суток Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Нытвенского муниципального округа" ВКонтакте

В Пермском крае обнаружили свежие следы медведя в черте города Нытвы. Как уточнили в администрации муниципального округа, следы были замечены в районе лыжной базы. Местным жителям рекомендуют проявить осторожность.

«Ситуация под контролем: наш охотовед уже в курсе, он принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить нас от диких животных. Также оповещено руководство и тренерский состав спортивной школы, чтобы принять дополнительные меры безопасности», — отметили в мэрии.

Нытвенцев просят воздержаться от прогулок в тёмное время суток. В случае обнаружения хищника в пределах населённого пункта нельзя пытаться прогнать его самостоятельно и подходить близко. Необходимо позвонить в ЕДДС по номеру 112.

Ранее о медведе на территории населённого пункта сообщали жители д. Шабуничи Частинского округа. Хищник был замечен на улице в конце октября.

