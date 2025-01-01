Жителей деревни в Прикамье просят не гулять по ночам из-за медведя Принимаются меры для отпугивания хищника Поделиться Твитнуть

Фото: vladimircech

freepik.com

На улице Луговой в д. Шабуры Частинского муниципального округа в Прикамье заметили медведя. Информация об этом появилась 30 октября в официальной группе местной администрации ВКонтакте. Власти призвали местных жителей не гулять в тёмное время суток и быть внимательными и осторожными.

«Вчера в нашей тихой деревне Шабуры, прямо на ул. Луговой, был замечен незваный гость — медведь. Убедительно просим вас не гулять по улицам в тёмное время суток. Ситуация под контролем», — сообщается в публикации.

В мэрии также отметили, что охотовед принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить окружающих от хищника и отпугнуть его от населённого пункта. Жителей просят в случае встречи со зверем не пытаться прогнать его самостоятельно, не подходить к нему близко и не кормить, а сообщить об этом охотоведу или в ЕДДС.

Ранее «Новый компаньон» писал, что вблизи Нытвы нашли медвежонка. Специалисты краевого минприроды отправили её в Центр реабилитации Пажетновых в Тверской области для восстановления, а в начале октября выпустили в леса Пермского края.

