Найденного в Прикамье медвежонка выпустили в родные леса Юная медведица восстанавливалась в Тверской области

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Найденная вблизи Нытвы матери маленькая медведица, названная в честь Камы, была направлена специалистами минприроды Прикамья в Центр реабилитации Пажетновых в Тверской области для восстановления. В субботу, 4 октября, Каму выпустили в леса Пермского края.

В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона напомнили, что потерявшую мать малышку нашёл госохотинспектор. В Центр реабилитации Пажетновых медведица попала уже в «солидном» возрасте, с ярко выраженным диким характером, поэтому было принято решение определить её на содержание в отдельный вольер.

Интенсивный курс восстановления включал в себя сбалансированное питание, ветеринарный уход и адаптацию к условиям дикой природы. При этом, рассказывают в региональном минприроды, специалисты Центра реабилитации приложили максимум усилий для того, чтобы медведица смогла сохранить необходимые для выживания в лесу навыки.

По словам сотрудников центра, «Кама всегда проявляла завидную осторожность и избегала всяческих контактов с человеком». В этом году медвежонок из Прикамья первым открыл сезон выпусков 2025 года.

Её вернули в естественную среду обитания в середине Соликамского заказника, где много брусники, клюквы, пищевых ресурсов, а также достаточная для бурого медведя территория. Выпуск прошёл успешно, медведица быстро адаптировалась к новым условиям и ушла вглубь леса.

Добавим, что это не первый случай взаимодействия минприроды Прикамья и Центра реабилитации. Соглашение о сотрудничестве в области сохранения объектов животного мира было заключено в 2023 году. Тогда была спасена медведица Машенька, которую в Гайнском округе обнаружил местный житель, охотившийся на уток. После реабилитации в Центре медвежонок был возвращён в естественную среду обитания — Машеньку также выпустили на территории Соликамского заказника.

