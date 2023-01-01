Алёна Бронникова Медвежонок-сирота Машенька вернулась на территорию Пермского края Её выпустили в Соликамском заказнике Поделиться Твитнуть

Молодую медведицу, которую в мае нашли сиротой в Гайнском округе, вернули на территорию Пермского края. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин.

На тот момент ей было всего три месяца, она была сильно истощена и ослаблена. В таком возрасте медведи не могут выжить одни, поэтому после обследования медвежонка отвезли в Центр Пажетновых в Тверской области, где выхаживают бурых медведей.

«За 4,5 месяца реабилитации, под чутким присмотром специалистов, Машенька окрепла до 26-27 кг и многому научилась. Теперь она способна прокормиться, избегать опасностей, сможет обустроить берлогу и перезимовать в ней. Настало время возвращаться в родные края», - поделился губернатор.

В Прикамье молодую медведицу вернули на днях. Её выпустили на территории Соликамского заказника, который входит в особо охраняемую природную территорию регионального значения.

Напомним, осиротевшего медвежонка обнаружил местный житель, охотившийся на уток. Оказалось, что это трёхмесячная самка, её назвали Машей. Он забрал его домой и обратился в краевое минприроды. Специалисты ведомства осмотрели животное и поместили в хозпостройку, кормили коровьим молоком. Когда его состояние улучшилось, направили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

В сентябре стало известно, что Машенька здорова и скоро вернётся в Пермский край. Об этом рассказали специалисты Центра по спасению медвежат-сирот в Тверской области.





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