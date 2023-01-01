Максим Артамонов В Пермский край медвежонка Машеньку вернут осенью Сейчас она находится в тверском Центре спасения медвежат-сирот Поделиться Твитнуть

Медвежонка-сироту Машенька, которую нашли в мае в Гайнах, вернут в Пермский край этой осенью.Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на специалистов Центре по спасению медвежат-сирот, который находится в Тверской области.

Как рассказал специалист Центра Василий Пажетнов, в скором времени планируется выпустить на волю нескольких подопечных, в числе которых и Маша. Выпускать животных начнут в конце сентября, это продолжится в течение всего октября. Учреждение составляет графики.

«Сейчас медвежата, которых нам предстоит вернуть в природу, на карантине. Готовится необходимая для транспортировки документация. Также мы ждём соответствующие бумаги из Минприроды Пермского края.У медведицы прекрасная шерсть с восковым блеском, который говорит о здоровье животного. Сейчас мы переводим её и других медвежат (которых предстоит освободить) на естественные корма. Место, где мы выпустим Машу, определит Минприроды Пермского края. Это может быть охраняемая природная зона или парк», — пояснил специалист.

На данный момент животное весит около 30 килограммов

Напомним, осиротевшего медвежонка нашли в мае в Гайнском округе. Истощённого и ослабленного детеныша бурого медведя обнаружил местный житель, охотившийся на уток. Он забрал его домой и обратился в министерство природных ресурсов Пермского края. Оказалось, что это трёхмесячная самка, её назвали Машей.

Специалисты краевого минприроды осмотрели медвежонка и поместили в хозпостройку, где его кормили коровьим молоком. Когда его состояние улучшилось, животное направили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Между министерством природных ресурсов Пермского края и Центром спасения медвежат-сирот было заключено соглашение о сотрудничестве в области сохранения объектов животного мира.

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