Алёна Бронникова За месяц в Перми более 90 человек получили травмы из-за гололёда Всего в ноябре «скорая» выезжала на 34 тысячи вызовов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми за ноябрь 91 человек получил травмы из-за гололёда. В Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе за месяц произошло 122 таких случая. Об этом сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи.

В целом за месяц скорая помощь выезжала на 34,1 тыс. вызовов, что на 1,3% меньше, чем в октябре. Из них 3 тыс. — в экстренной форме (-9% к прошлому месяцу). На госпитализацию было доставлено 12,4 тыс. человек (-4,4%). При этом среднее ожидание на экстренные вызовы в ноябре выросло по сравнению с октябрём — с 14,13 до 14,62 минут, на ДТП — с 12,93 до 13,57 минут.

На вызовы из-за ДТП врачи приезжали в ноябре 296 раз, из-за пожаров — 142 раза, на вызовы из-за травм на улицах и в общественных местах — 844 раза, из-за переохлаждения — 8 раз, воздействия алкоголя — 1,5 тыс. раз. Вызовов по ОРВИ зарегистрировано 3,6 тыс., гипертонической болезни — 4,9 тыс., болезни сердца — 1,7 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.