В октябре в Перми «скорая» более 4 тысяч раз выезжала к пациентам с гипертонией Всего выполнено 34,5 тысячи вызовов

Константин Долгановский

ГБУЗ «Пермская станция скорой медицинской помощи» (обслуживает Пермский, Краснокамский, Ильинский, Добрянский городские округа и Пермский муниципальный округ) в октябре 2025 года приняла 34,5 тыс. вызовов, из которых 3368 — вызовы, где была угроза жизни человека. Среднее время ожидания на экстренные вызовы — 14,13 мин.

На госпитализацию пациенты отправились в 13 тыс. случаев, в «неотложку» передано чуть более 2 тыс. вызовов, а количество безрезультативных вызовов в октябре составило 3,6 тыс.





На ДТП бригада «скорой» выезжала 313 раз, где пострадавших оказалось 198 человек, смерть наступила в 12 случаях. Среднее время ожидания на ДТП — 12,93 мин.





Чаще всего «скорая» выезжала к пациентам из-за гипертонической болезни (4621 раз), ОРВИ (3254), болезней сердца (1891), цереброваскулярных болезней (1729).

