Управляющую домом на Гайве компанию в Перми оштрафовали на 125 тысяч рублей В доме были проблемы с лифтами и водоснабжением

Константин Долгановский

В Перми управляющую компанию оштрафовали на 125 тыс. руб. за ненадлежащее содержание многоквартирного дома. Проверка о нарушении лицензионных требований по управлению многоквартирными домами была проведена прокуратурой Орджоникидзевского района.

Как сообщается на Едином портале надзорного органа, проверка проводилась совместно со специалистами Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. Поводом стало обращение собственника жилого помещения в многоквартирном доме на Гайве по ул. Вильямса, 51а.

Надзорные мероприятия показали, что управление осуществлялось УК с нарушениями. В частности, в отдельных подъездах отсутствовало горячее водоснабжение и лифтовое оборудование было неисправно. Организацию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Дом исключили из лицензии данной организации, собственники выбрали новую УК, которая устранила выявленные нарушения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае директор управляющей компании семь лет уклонялась от уплаты долгов. За злостное неисполнение судебных решений на неё завели уголовное дело.

