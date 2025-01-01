Директор управляющей компании в Прикамье семь лет уклонялась от уплаты долгов Заведено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Директор управляющей компании в Краснокамске семь лет уклонялась от уплаты долгов. За злостное неисполнение судебных решений на неё завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

«По версии дознания, в 2016-2023 годах, имея фактическую финансовую возможность, обвиняемая уклонялась от исполнения судебных актов о взыскании с общества в пользу ресурсоснабжающих организаций задолженности в общей сумме свыше 1 млн руб.», — рассказали в надзорном органе.

При этом средства, поступающие на арестованные счета организации, управляющей жилыми домами, расходовались под предлогом выплаты зарплат и на иные цели.

Директору коммерческой компании вменяют ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда). Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

