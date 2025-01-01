На участке под бывшим зданием психбольницы в центре Перми запретят строить жильё Здесь будет установлен нулевой коэффициент плотности застройки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на участке gj ул. Революции, 56д, где располагается здание бывшей психиатрической больницы, может быть установлен нулевой коэффициент плотности застройки. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», с соответствующим предложением выступила Корпорация развития Пермского края. Комиссия землепользования и застройки одобрила этот вопрос в ноябре.

Как уточнили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья, для того чтобы не допустить на участке строительство жилья, устанавливается коэффициент плотности жилой застройки 0,0.

Проект изменений будет вынесен на общественные обсуждения и вступит в силу в случае положительного решения.

Напомним, в начале ноября был объявлен повторный тендер по продаже бывшего корпуса психиатрической больницы, расположенного по ул. Революции, 56д, вместе с земельным участком под ним. Информация об этом опубликована на электронной платформе «Фабрикант».

Пятиэтажное нежилое здание, занимающее площадь 2,6 тыс. кв. м, находится на участке в 1,4 тыс. кв. м. Объект предназначен для реализации инвестиционных проектов, ориентированных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Это уже не первая попытка продать здание бывшей психбольницы. Летом 2025 года Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК) выставляло его на продажу за 140,5 млн руб. После того как ПАИЖК было присоединено к Корпорации развития Пермского края, было объявлено о проведении нового аукциона.

Начальная цена — 140,5 млн руб. Результаты торгов будут объявлены 8 декабря.

