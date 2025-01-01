В Перми вновь пытаются продать бывшее здание психбольницы Начальная цена контракта составляет 140,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен повторный тендер по продаже бывшего корпуса психиатрической больницы, расположенного по ул. Революции, 56Д, вместе с земельным участком под ним. Информация об этом опубликована на электронной платформе «Фабрикант».

Пятиэтажное нежилое здание, занимающее площадь 2,6 тыс. кв. м, находится на участке в 1,4 тыс. кв. м. Объект предназначен для реализации инвестиционных проектов, ориентированных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Это уже не первая попытка продать здание бывшей психбольницы. Летом 2025 года Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК) выставляло его на продажу за 140,5 млн руб. После того как ПАИЖК было присоединено к Корпорации развития Пермского края, было объявлено о проведении нового аукциона.

Сейчас начальная цена осталась неизменной — 140,5 млн руб. Заявки принимаются до 27 ноября, а результаты торгов будут объявлены 8 декабря.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в сентябре 2022 года на сайте «Авито» было размещено объявление о продаже бывшего здания психиатрической больницы за 57,8 млн руб. В объявлении указывалось, что продается недвижимость площадью более 2,6 тыс. кв. м, а также внутриквартальная дорога, окружающая ЖК «Гулливер», с прилегающими территориями под электрические подстанции. Продавцом значилось ПАИЖК, однако позднее агентство опровергло эту информацию, заявив, что «здание не продается и никаких планов на этот актив у организации нет».

