Максим Артамонов корреспондент В ПАИЖК опровергли информацию о продаже здания Пермской психиатрической больницы Ранее объявление появилось на сайте Авито Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В ПАИЖК опровергли информацию о продаже здания действующего стационара и поликлиники краевой клинической психиатрической больницы по адресу: ул. Революции, 56д в Перми. В ПАИЖК журналисту «Нового компаньона» сообщили, что объявление о продаже на Авито было размещено случайно одним из сотрудников, само здание не продаётся и никаких планов на этот актив у организации нет.

В опубликованном накануне на сайте Авито сообщении указывалось, что за недвижимость площадью более 2,6 тыс. кв. м, а также внутриквартальную дорогу, окружающую ЖК «Гулливер», с прилегающими территориями под электрические подстанции Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования просит 57,8 млн руб.

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