У нового зоопарка в Перми демонтируют незаконный НТО Он расположен по ул. Свиязева, 20а

Глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын распорядился демонтировать незаконно размещённый павильон «Конфетка», расположенный по ул. Свиязева, 20а, вблизи нового зоопарка.

По данным «Яндекс Карт», по указанному адресу расположено административное здание с кофейней Monkey Grinder, цветочным магазином, пекарней, кафе быстрого питания, а также супермаркетом сети «Магнит».

Документ также предусматривает демонтаж автостоянки открытого типа (пост охраны) по ул. Кавалерийскjq, 3.

Напомним, во всех районах Перми регулярно ведётся работа по выявлению нелегальных торговых точек, в том числе на основе обращений горожан. При обнаружении нарушений специалисты городской администрации проводят разъяснительные беседы с владельцами, предупреждая о недопустимости размещения НТО без разрешения. Если нарушения не устраняются, составляется протокол об административном правонарушении по статье за торговлю в неустановленном месте. Объекты, самовольно размещённые на муниципальных землях, подлежат принудительному демонтажу.

