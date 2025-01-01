Ещё 11 незаконных НТО демонтировали в Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ноябре в Перми демонтировали 11 незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). Из них два находились на муниципальной территории: автомойка по улице Ветлужской, 86а и торговый лоток на улице Революции, 60а.

Ещё девять объектов были снесены с частных земельных участков:

— в Дзержинском районе — павильон по ул. Ветлужской, 60/1;

— в Индустриальном районе — три объекта: павильоны по ул. Конноармейской, 32 и ул. Оверятской, 40, а также летнее кафе на ул. 9 Мая, 20;

— в Кировском районе — киоск по ул. Маршала Рыбалко, 38;

— в Ленинском районе — павильон и палатка на ул. Ленина, 66а;

— в Мотовилихинском районе — павильон по ул. Дружбы, 30;

— в Свердловском районе — киоск по ул. Братской, 173.





Во всех районах Перми регулярно ведётся работа по выявлению нелегальных торговых точек, в том числе на основе обращений горожан. При обнаружении нарушений специалисты городской администрации проводят разъяснительные беседы с владельцами, предупреждая о недопустимости размещения НТО без разрешения. Если нарушения не устраняются, составляется протокол об административном правонарушении по статье за торговлю в неустановленном месте. Объекты, самовольно размещённые на муниципальных землях, подлежат принудительному демонтажу.

