Авиакомпания «РусЛайн» с января возобновит рейсы из Перми в Нарьян-Мар Полёты запланированы два раза в неделю

Фото предоставлено пресс-службой АО АК «РусЛайн»

Авиаперевозчик «РусЛайн» планирует с нового года возобновить рейсы из Перми в Нарьян-Мар. Как сообщили в пресс-службе компании, регулярные перелёты по данному направлению начнут выполнять со 2 января 2026 года.

«В 2024 году полёты выполнялись круглогодично, и маршрут доказал свою востребованность. Теперь, начиная со следующего года, авиакомпания вновь возобновляет рейсы, чтобы вернуть пассажирам возможность быстрых и прямых перелётов между двумя регионами», — отметила коммерческий директор авиакомпании Наталия Кошевар.

Полёты в столицу Ненецкого АО будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Перевозки будут осуществляться на 50-местных самолётах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 50 минут, цена за билет в одну сторону — от 2,5 тыс. руб. Пока программа запланирована до 27 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что Нарьян-Мар оказался в списке субсидированных федеральных маршрутов из Перми на 2026 год. По информации Министерства транспорта Пермского края, Краснодар и Нарьян-Мар пока не вошли в него, из регионального бюджета субсидию утвердят после согласований, пока в приказе их нет.

«По данным маршрутам не было подтверждения со стороны авиаперевозчиков на выполнение полётов, поэтому софинансирование этих направлений не было предусмотрено в бюджете Пермского края. Однако после необходимых согласований данные направления позднее планируется включить в приказ минтранса Пермского края», - сообщили в ведомстве.

